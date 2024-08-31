Başkan Erdoğan derece alan sporcu ve askerleri kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda derece alan bazı sporcular ile "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda derece alan askerleri kabul etti. Erdoğan, sporcular, askerler ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti.

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