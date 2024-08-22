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Başkan Erdoğan depremzede Zeliha Teyze ile telefonda görüştü: Tayyip evladına dua et!

Başkan Erdoğan depremzede Zeliha Teyze ile telefonda görüştü: Tayyip evladına dua et!

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Giriş: 22.08.2024 19:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Tayyip evladına çok dua etsin" dedi.
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