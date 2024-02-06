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Başkan Erdoğan depremzede aileyi ziyaret etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 16:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir aileyi ziyaret etti.
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