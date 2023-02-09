09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan depremden etkilenen Osmaniye’de incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan depremden etkilenen Osmaniye’de incelemelerde bulundu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 15:58
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerine devam ediyor. Gün içinde Gaziantep’e giden Başkan Erdoğan buradan Osmaniye’ye geçti. Osmaniye’de kurulan çadır kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan vatandaşları ziyaret ederek acılarını paylaştı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
7,6 depremden yeni görüntü!
7,6 depremden yeni görüntü!
Depremzede çocuklara terapi!
Depremzede çocuklara terapi!
Termal kamera ile arama!
Termal kamera ile arama!
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum
İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum
Başkan Erdoğan Gaziantep’te!
Başkan Erdoğan Gaziantep'te!
Havalimanı gerçeği! Ne zaman açılacak?
Havalimanı gerçeği! Ne zaman açılacak?
Daha Fazla Video Göster