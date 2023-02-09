09 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Osmaniye’de incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerine devam ediyor. Gün içinde Gaziantep’e giden Başkan Erdoğan buradan Osmaniye’ye geçti. Osmaniye’de kurulan çadır kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan vatandaşları ziyaret ederek acılarını paylaştı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.