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Başkan Erdoğan deprem şehitleri için Kur’an okudu! Depremzedelerin acısını paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 19:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti. Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur’an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.
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