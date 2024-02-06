Başkan Erdoğan deprem şehitleri için Kur’an okudu! Depremzedelerin acısını paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti. Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur’an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.

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