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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Nurdağı ve Kilis'te temel atma törenine katılacak

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 09:35
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı ve Kilis'te temel atma törenine katılacak. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları canlı yayında aktardı.
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