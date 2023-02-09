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Başkan Erdoğan deprem bölgesinde son durumu açıkladı! Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı

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Giriş: 09.02.2023 13:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te son durumu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Süreci ne yazık ki siyasi istismara yönlendirenler var. Bu istismara benim halkım izin vermeyecektir. Bugün OHAL ile ilgili TBMM'de kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak.  Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak.” dedi.
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