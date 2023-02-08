Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’a gitti. Başkan Erdoğan deprem bölgesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu ve depremzede vatandaşları ziyaret ederek onların acılarını paylaştı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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