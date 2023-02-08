08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 13:27
Güncelleme:08.02.2023 13:27
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’a gitti. Başkan Erdoğan deprem bölgesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu ve depremzede vatandaşları ziyaret ederek onların acılarını paylaştı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
56 saat sonra gelen mucize
56 saat sonra gelen mucize
Deprem rayların yönünü değiştirdi!
Deprem rayların yönünü değiştirdi!
Deniz şehirle buluştu
Deniz şehirle buluştu
Biz birlikte güçlüyüz! Yardım seferberliği
Biz birlikte güçlüyüz! Yardım seferberliği
Yangına 3 koldan müdahale
Yangına 3 koldan müdahale
Türkiye’yi ağlatan anlar
Türkiye’yi ağlatan anlar
Pazarcık’ta çadır kent kuruldu
Pazarcık’ta çadır kent kuruldu
Başkan Erdoğan bölgeye gidiyor
Başkan Erdoğan bölgeye gidiyor
Dünyadan Türkiye’ye yardım!
Dünyadan Türkiye’ye yardım!
Ağlama sesini duyup yardıma koştular
Ağlama sesini duyup yardıma koştular
Askeri helikopterler sahada
Askeri helikopterler sahada
Daha Fazla Video Göster