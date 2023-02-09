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Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Bugün Gaziantep’te inceleme yapacak

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 11:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin vurduğu illerden Gaziantep, Osmaniye, Kilis'e gidecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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