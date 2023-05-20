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Başkan Erdoğan deprem bölgesinde böyle karşılandı! Depremzedelerden anlamlı pankart: Böylesine muhtaç etme bizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2023 15:29
Başkan Erdoğan, bugün deprem bölgesine gitti. Erdoğan'ın ilk durağı Adıyaman olurken; şehrin girişinde vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ı taşıyan aracın önünü kesen vatandaşlar pankart açarken, pankartta yer alan ifadeler dikkat çekti.
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