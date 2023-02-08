Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!

Başkan Erdoğan, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta çadır kenti ziyaret etti. Burada açıklama yapan Erdoğan, ilk gün bazı sıkıntılar yaşandığını belirtti, "İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi." dedi. Erdoğan depremden zarar gören ailelere 10 bin lira maddi yardım yapılacağını da söyledi. Ardından Erdoğan depremzedelerle buluştu