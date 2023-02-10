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Başkan Erdoğan deprem bölgesi Adıyaman'da! Çadır kenti inceledi vatandaşlarla görüştü

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 14:50
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgelerindeki incelemelerini sürdürüyor. Bugün Adıyaman’a giden Başkan Erdoğan çadır kentte incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüşüp acılarını paylaştı.
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