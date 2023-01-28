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Başkan Erdoğan Denizli’de vatandaşla buluşacak! Başkan Erdoğan’ın programında neler var?

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 09:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Denizli'de 232 tesisin toplu açılış törenine katılacak. Ardından da kadın tekstil işçilerle buluşacak. Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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