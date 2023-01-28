28 Ocak 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Denizli'de 232 tesisin açılışını yapacak
Denizli’de düzenlenecek olan toplu açılış törenine katılacak Başkan Erdoğan, toplam 232 tesisin açılışını yapacak. Yaklaşık 18 milyar liralık yeni yatırım bedeli bulunan 232 tesisin açılışına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi. Öte yandan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından ''Eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahitlerinden Denizli, Türkiye Yüzyılı’na hazır!'' sözleriyle bir video paylaştı.