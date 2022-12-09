09 Aralık 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan davet etmişti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye'ye geliyor
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan ile Radev görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alacak.