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Başkan Erdoğan: Davamız mazluma umut olmaktır

Başkan Erdoğan: Davamız mazluma umut olmaktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 18:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Malazgirt'in tüm Müslümanların zaferi olduğun söyleyen Erdoğan, "zaman değişir asırlar değişir ama ruh değişmez." dedi
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