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Başkan Erdoğan: Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2022 15:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk durağı Trabzon olan Karadeniz turuna başladı. 15 Temmuz'da toplanan kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına tepki Başkan Erdoğan, "Ulaştırma Bakanımız Adil Bey televizyona çıkıp rezil etti. Çünkü sen yalancısın. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılğını ispat ettin." dedi. Öte yandan Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmada "Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk" dedi.
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