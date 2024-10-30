30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir

Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 12:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Cumhuriyet belli bir şahsın belli bir zümrenin belli bir kitlenin belli bir mezhebin, meşrebin etnik kökenin Cumhuriyeti değildir. Zenginin olduğu yoksulun da Cumhuriyeti’dir... Bu Cumhuriyet Alevi’nin de Sünni’nin de Cumhuriyeti’dir. Sağın da solun da Cumhuriyeti’dir. Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti’dir." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir
Savunma sanayii neden hedefte?
Savunma sanayii neden hedefte?
Devlet aklı devrede
“Devlet aklı devrede”
Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış
"Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış"
Gıda teröristleri peynire dadandı!
Gıda teröristleri peynire dadandı!
Havai fişek deposu patladı: 150 yaralı
Havai fişek deposu patladı: 150 yaralı
Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar!
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar!
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
Gökbey envantere girdi!
Gökbey envantere girdi!
Yapay zeka ile deprem tahmini!
Yapay zeka ile deprem tahmini!
Adaray yeniden sefere başladı!
Adaray yeniden sefere başladı!
Daha Fazla Video Göster