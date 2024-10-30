Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Cumhuriyet belli bir şahsın belli bir zümrenin belli bir kitlenin belli bir mezhebin, meşrebin etnik kökenin Cumhuriyeti değildir. Zenginin olduğu yoksulun da Cumhuriyeti’dir... Bu Cumhuriyet Alevi’nin de Sünni’nin de Cumhuriyeti’dir. Sağın da solun da Cumhuriyeti’dir. Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti’dir." ifadelerini kullandı.

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