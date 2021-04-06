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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB heyetini kabul etti! Kritik toplantı sonrası ilk açıklama

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Giriş: 06.04.2021 17:20
Güncelleme:06.04.2021 17:45
Son dakika haberine göre Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri bugün Ankara'daki kritik ziyaretin ardından yeni bir döneme giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. AB Konseyi Başkanı Michel, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi. Michel, "AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir." ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." diye konuştu.
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