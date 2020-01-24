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24.01.2020
Başkan Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Namazın ardından Erdoğan, camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne gitmek üzere camiden ayrıldı.
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