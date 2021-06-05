Başkan Erdoğan çocuklara bisiklet hediye etti! İşte o renkli diyaloglar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan bugün gerçekleştirilen 10 Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. Konya Beyşehir Gölü Bisiklet Yolu açılışında küçük çocuklarla renkli diyaloglar kuran Başkan Erdoğan kendilerine de birer bisiklet hediye etti.

Başkan Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Konya Beyşehir Gölü Bisiklet Yolu açılışında çocuklara yakın ilgi gösteren Başkan Erdoğan, kendilerine bisiklet hediye etti. Başkan Erdoğan, kendisini çok sevdiklerini dile getiren çocukların sevgisine karşılıksız kalmadı. Hediye bisikletlerini alan çocuklara Erdoğan "Yavrular, ciciler bisikletleriniz hayırlı olsun." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları:

BİSİKLET KULLANIMINI TEŞVİK EDİYORUZ

Bisiklet yollarımızı da hayat kalitesini artıran hizmetler arasında görüyorum. Bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Tıpkı Konya gibi. Konya bir örnek. Bisikleti tercih edenler kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Türkiye Bisiklet Yolu Master Planını tamamladığımız Avrupa ile bütünleştirmiş olacağız. Edirne'den bisiklete binen Hakkari'ye kadar güvenli ve kolay şekilde gidebilecektir.

Katı atık toplama tesislerini de artırıyoruz. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını korumanın önemi artıyor. Çöplerden yayılan metan ve karbondioksit oranlarını kontrol altına almayı başardık. Kartal, Pendik burada da yine metan gazı çöp depolama alanlarıyla bir tehdit vardı. Bu tehditten de Pendik, Kartal'ı biz kurtardık.

İnsan sağlığını koruma ve suyun korunması için atık su arıtma tesisleridir. Ülkemizdeki tesislerin sayısını 145'ten 1170'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok alanda kullanılma imkanı doğmuştur.

ŞIRNAK VALİSİ İLE ESPRİLİ DİYALOG

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Şırnak'a canlı bağlantı ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Pehlivan'ın elinde makas olmadığını gören Erdoğan, esprili bir dille Vali'ye "Makas yoksunu musun?" diye sordu.

"MAKAS YOKSUNU MUSUN?"

Erdoğan konuşmasının ardından Şırnak'taki Araç ve Konteyner Teslim Töreni'ne canlı olarak bağlandı. Açılış sırasında makaslar kurdeleyi kesmeleri için çocuklara verildi. Ancak Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın makasının olmadığı görüldü. Erdoğan, Vali Pehlivan'ın elinde makas olmadığını görünce "Makas yoksunu musun?" diye sordu.

"TÜM ÇOCUKLARA MAKAS GÖNDERİLECEK"

Esprili soruya yüzlerde gülümsemeye neden olurken Vali Pehlivan, "Teslim alma şeklinde olduğu için kurdele kesilmeyecek sandık, ama çocuklarımız ve gençlerimiz kesiyor" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her çocuğun elinde makas olmadığını görünce Vali'ye "Mutlaka bu çocuklara daha sonra makas göndermelisin" diye talimat verdi.