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Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! 1 milyon Suriyeli için geri dönüş planı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2023 18:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1 milyona yakın Suriyeli mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız" dedi. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "İnanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek. İnşallah milletim bizi yanıltmayacak" ifadelerini kullandı.
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