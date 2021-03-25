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Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Giriş: 25.03.2021 15:27
Güncelleme:25.03.2021 15:34
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Wang Yi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

ÇAVUŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapılmıştı.

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