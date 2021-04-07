Başkan Erdoğan CHP'ye sert çıktı: Bildiriyi aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP bildiriyi aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Darbeciye darbeci dememizden huzursuzlar. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kimbilir daha neler çıkacak?Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız." diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu hızını alamayıp Bilim Kurulu'na da saldırdı, vah zavallı. Salgınla mücadele siyaset üstü bir mesele." dedi..