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03.04.2020

Başkan Erdoğan CHP'ye Atatürk'ün 10 emri ile cevap verdi

Milli Dayanışma Kampanyası'na değinen Başkan Erdoğan, karşı çıkan CHP'ye Atatürk'ün Tekalif-i Milliye denilen 10 maddelik emri ile cevap verdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na değinen Başkan Erdoğan, karşı çıkan CHP'ye Atatürk'ün Tekalif-i Milliye denilen 10 maddelik emiri ile cevap verdi.

"KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN ATATÜRK..."

Kampanyaya katılan vatandaşlara ve kurumlara şükranlarını sunan Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda bu tür ve hatta daha ötesi dayanışma örnekleri vardır. Mesela Kurtuluş Savaşı başlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tekalif-i Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayımlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllülükle iştirak ederek, kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine vermekten çekinmemiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir." şeklinde konuştu.

10 MADDELİK TEKâLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orduyu güçlendirmek için 7–8 Ağustos 1921 yılında yayınladığı 10 maddelik Tekâlif-i Milliye emirleri, Milli Vergi ve Ulusal Yükümlülükler anlamlarına geliyor. Bu emirler sayesinde imkanları kısıtlı olan ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi sağlanmıştı. Emirlerle birlikte halk, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağrılmış ve böylece Türk ordusunun ihtiyaçları karşılanmıştı.

7–8 Ağustos 1921 yılında yayınlanan 10 maddelik Tekâlif-i Milliye emirleri şöyleydi:

1) Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2) Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3) Her aile bir askeri giydirecek.

4) Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5) Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6) Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

7) Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

8) Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9) Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10) Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

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