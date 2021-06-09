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Başkan Erdoğan CHP'nin engellemeye çalıştığı projeleri video kliple hatırlattı! Yatırım Düşmanı CHP!
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Giriş: 09.06.2021 12:52
AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin engellemeye çalıştığı projeleri gözler önüne serdi. İşte AK Parti Grup Toplantısı'nda yayınlanan 'Yatırım Düşmanı CHP' video klibi.