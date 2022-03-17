17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmaktan kurtulacak

Başkan Erdoğan: CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmaktan kurtulacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 15:12
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Seçim kanunundaki düzenlemeyle CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmaktan kurtulacak.' dedi.
’’CHP’li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmayacak’’
''CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmayacak''
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
ABD’den teröristlere uygulamalı eğitim
ABD'den teröristlere uygulamalı eğitim
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
“Kime geldiniz” dayağı!
“Kime geldiniz” dayağı!
İlk kurşunun siperleri! Özel kahramanlar
İlk kurşunun siperleri! Özel kahramanlar
A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü’nde
A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü’nde
Siyasilerden TTB’ye grev tepkisi
Siyasilerden TTB’ye grev tepkisi
Sessiz sanatçılar vatandaşı kızdırdı!
"Sessiz sanatçılar" vatandaşı kızdırdı!
THY’den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi!
THY'den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi!
Türk mezarlığına futbol sahası!
Türk mezarlığına futbol sahası!
İBB’nin ağaç yıkımlarına tepki!
İBB’nin ağaç yıkımlarına tepki!
Daha Fazla Video Göster