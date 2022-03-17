17 Mart 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan: CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmaktan kurtulacak
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Seçim kanunundaki düzenlemeyle CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmaktan kurtulacak.' dedi.