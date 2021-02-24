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Başkan Erdoğan: CHP süzme faşist bir partidir

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Giriş: 24.02.2021 12:56
Güncelleme:24.02.2021 13:01
Son dakika haberine göre Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır" diyerek sert çıktı.
Başkan Erdoğan: CHP süzme faşist bir partidir
Başkan Erdoğan: CHP süzme faşist bir partidir
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