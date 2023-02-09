Başkan Erdoğan, çadır kentteki vatandaşları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Gaziantep kent merkezinde bulunan depremzedeler için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadır kentteki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.