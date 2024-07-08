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Başkan Erdoğan BYD yönetim kurulunu kabul etti

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Giriş: 08.07.2024 16:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BYD yönetim kurulunu kabul etti, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti.
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Başkan Erdoğan BYD yönetim kurulunu kabul etti
Başkan Erdoğan BYD yönetim kurulunu kabul etti
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