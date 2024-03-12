12 Mart 2024, Salı
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Başkan Erdoğan 'Büyükelçiler ile iftar' programında konuştu: Teröristan kurulmasına izin vermeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Büyükelçiler ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamda, Teröristan kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "DEAŞ bahanesiyle bölücü örgüte verilen destek kesilmeli" dedi.