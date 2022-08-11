11 Ağustos 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Büyükbaşta yüzde 30-35 oranında indirimle satışa başlayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." dedi.