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Başkan Erdoğan: Büyükbaşta yüzde 30-35 oranında indirimle satışa başlayacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2022 15:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." dedi.
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