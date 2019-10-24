Başkan Erdoğan büyük desteği açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları cevapladı. Başkan Erdoğan, Türk halkından gelen büyük desteği de açıkladı. Erdoğan, ''Zaman zaman ana muhalefetin başındaki zatın çirkin açıklamaları oluyor. Rusya'da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaparken garip garip şeyler konuşuyor. Ben Savunma Bakanımı bunlara gönderiyorum, giderek bilgilendirdiler. Bu kadar hassas düşünüyoruz, yaptığı işe bak. Bir başkanlık sistemi ile kabinesiyle ortada olan bir hükümetiz. Bilgilendirmeyi hassas yürütürken, teröre karşı mücadelemizi konuşurken sen de kalkıp içerden bize vuruyorsun. Ülkede bir kamuoyu araştırmasına girmiş değiliz ancak yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz. İyi Parti şu anda sürece olumlu bir destek veriyor. Herhangi bir olumsuz destek duymadım. CHP'nin başındaki zaatın tabanda karşılığı olduğuna inanmıyorum. Çünkü CHP'nin 6 okunda da milliyetçilik var.'' açıklamalarında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları cevapladı. Başkan Erdoğan, Türk halkından gelen büyük desteği de açıkladı. Erdoğan, ''Zaman zaman ana muhalefetin başındaki zatın çirkin açıklamaları oluyor. Rusya'da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaparken garip garip şeyler konuşuyor. Ben Savunma Bakanımı bunlara gönderiyorum, giderek bilgilendirdiler. Bu kadar hassas düşünüyoruz, yaptığı işe bak. Bir başkanlık sistemi ile kabinesiyle ortada olan bir hükümetiz. Bilgilendirmeyi hassas yürütürken, teröre karşı mücadelemizi konuşurken sen de kalkıp içerden bize vuruyorsun. Ülkede bir kamuoyu araştırmasına girmiş değiliz ancak yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz. İyi Parti şu anda sürece olumlu bir destek veriyor. Herhangi bir olumsuz destek duymadım. CHP'nin başındaki zaatın tabanda karşılığı olduğuna inanmıyorum. Çünkü CHP'nin 6 okunda da milliyetçilik var.'' açıklamalarında bulundu.