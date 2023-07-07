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Başkan Erdoğan bugün Zelenski ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 08:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geliyor. Kritik görüşmede masada hangi konu başlıkları var? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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