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Başkan Erdoğan bugün yemin edecek! Erdoğan mazbatayı Bahçeli’den alacak

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 08:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Böylece yeni dönemine resmi olarak başlayacak. Erdoğan, yemin ettikten sonra Anıtkabir'e, ardından da Külliye'ye geçecek. Günün sonunda yeni Kabine'yi açıklayacak.

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