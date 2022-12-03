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Başkan Erdoğan bugün Şanlıurfa’da olacak! 12 milyarlık açılış yapacak

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 09:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu mesaisinin ilk gününde bugün Şanlıurfalılarla buluşacak. Başkan Erdoğan, birçok projenin açılışını yapacak. O projelerden biri de Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ile Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı değerlendirdi.

Abdurrahman Kırıkçı A haber muhabirine şunları söyledi:

"Bugün Şanlıurfa güzel bir günü yaşayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir bayram yaşayacağız. Bir takım toplu açılışlar için şehrimizde olacak. Bunlardan bir tanesi Kuzeybatı Çevre Yolu. 9,5 kilometre uzunluğunda Diyarbakır ve Gaziantep yolunu ve sanayi bölgemizi birbirine bağlayan önemli bir proje. Açılışlardan bir tanesi burada olacak.

İlçelerimize doğalgaz verilecek. Akçakale ve Ceylanpınar'da doğalgaz açılışları olacak. Viranşehir'de 1. kısım tarımsal sulama etabı devreye girecek. Abide Kavşağı'nın açılışı da olacak. Jandarma il binası hizmete girecek. Bunların bir kısmında canlı bağlantı yapılarak açılışlar olacak. Toplamda 532 tesisin yatırımın açılışı olacak.

Vizyon Şanlıurfa'da. Bütün Türkiye ve uluslararası medyanın gözü burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı bekliyor. İşte bu vizyon bizim içinde çok önemli. Onun her konuşması bizler için bir mükje ve deklarasyondur. Biz de aynı heyecanlar onun konuşmasını takip edeceğiz.

Şanlıurfa'da son 20 yılda değişmeyen bir şey yok. Yatırımlar bağlamında gerek ulaşım gerek sağlık gerek altyapı bakımından her şey değişti. Sosyal devlet anlayışının ne kadar değiştiğini ve geliştiğini gördük. Şu çok net ki değişmeyen bir şey yok. Bu yatırımlar bizim bölge ekonomimize de çok ciddi katkılar sağlayacak."

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