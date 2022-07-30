30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan bugün Ordu’da olacak! Fındık alım fiyatını açıklayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ordu'da olacak. Başta Ordu Stadyumu olmak üzere, yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak. Yeni yatırımların müjdesini verecek. Başkan Erdoğan'ın fındık alım fiyatını da açıklaması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.