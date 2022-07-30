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Başkan Erdoğan bugün Ordu’da olacak! Fındık alım fiyatını açıklayacak

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 09:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ordu'da olacak. Başta Ordu Stadyumu olmak üzere, yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak. Yeni yatırımların müjdesini verecek. Başkan Erdoğan'ın fındık alım fiyatını da açıklaması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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