Başkan Erdoğan bugün Giresun, Ordu ve Samsun’a gidecek

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün de Giresun, Ordu ve Samsun’da düzenlenecek mitinglere katılacak ve açıklamalarda bulunacak.

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