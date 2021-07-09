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Başkan Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidiyor! Evlat nöbetinde heyecanlı bekleyiş

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Giriş: 09.07.2021 09:01
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'ı ziyaret edecek. En son 9 Mart 2019'da Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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