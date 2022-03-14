Başkan Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul edecek

Diplomasi trafiğinin hızlandığı Türkiye bugün önemli bir konuğu daha ağırlayacak. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk kez ziyaret edecek olan Scholz, Külliye'de Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

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