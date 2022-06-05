05 Haziran 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında Erdoğan, "TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır." dedi.