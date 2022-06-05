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Başkan Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2022 16:06
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında Erdoğan, "TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır." dedi.
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