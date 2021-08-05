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Başkan Erdoğan: Bu yılın yangını bizim tarihimizde olmadı

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 01:16
Güncelleme:05.08.2021 01:16
A Haber'e konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bu yılın yangını bizim tarihimizde olmuş bir yangın değil. Bu en büyüğü. Biz şu anda 8'inci gündeyiz. ABD'de 2 ay sürüyor. Rusya ve Kanada'da da böyle. Daha uzun süren yangınlar var. Şu an Termik Santral yangınıyla karşı karşıyayız. İnşallah oraya sırayet etmeden kontrol altına alırız. Yatağan Termik Santrali sıradan bir yer değil. Bunlar bütün bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar, ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor." dedi.

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