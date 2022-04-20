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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye'nin gücü ve dünyadaki yeri

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 13:23
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşması sırasında Türkiye'nin gücünü gözler önüne seren bir video klip izletti. Erdoğan, "Geçmişin bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye’sinden bugün uzay yarışında yerini alan Türkiye’ye nasıl geldiğimizi, bizi dünyada öne çıkaran başarılarımızdan örneklerle hep birlikte gelin izleylim" ifadelerini kullandı.
İşte Türkiyenin gücü İŞTE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ

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