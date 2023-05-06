06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: "Bu meydan 135 bin kişiyle rekor kırdı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi Kayseri mitinginde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın on binlerce Kayserili coşkulu şekilde takip etti. Başkan Erdoğan, ''Az önce şöyle resmi rakamı getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç resmi rakam şu anda bu meydan bir rekor kırdı 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun.'' dedi.