Başkan Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin olayına ilişkin, "ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi. "bu kılıçları kime çekiyorsun?" diye soran Erdoğan, "görüşmeleri yaptık, temizlenmesi için çalışma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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