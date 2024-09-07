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Başkan Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Başkan Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 18:10
21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin olayına ilişkin, "ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi. "bu kılıçları kime çekiyorsun?" diye soran Erdoğan, "görüşmeleri yaptık, temizlenmesi için çalışma yapıyoruz." ifadesini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?
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