Başkan Erdoğan: Bu caniler bir daha gün yüzü göremeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin teröristbaşının insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir biçimde öldüğünü vurguladı. FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden süreceğini söyleyen Erdoğan "Devletin nefesi sırtlan sürülerinin ensesinde" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan iç siyasete de seslenirken tarihi fırsat penceresinin hırslara kurban edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yenidoğan Çetesi soruşturmasına da değinen Başkan Erdoğan "Bu caniler bir daha gün yüzü görmeyecek" ifadelerini kullandı.