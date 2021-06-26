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Başkan Erdoğan, ''Bu bir çeşme açılışı töreni değil, musluk takma töreni de değil''

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2021 15:41
Güncelleme:26.06.2021 15:58
Başkan Erdoğan, ''Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından en makul arasından seçildi. Sadece proje çalışmalarında 11 üniversiteden 204 uzman görev yaptı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleşti. Modellemede 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz.'' dedi.
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