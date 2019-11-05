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05.11.2019

Başkan Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında dünyaya rest çektiği konuşma dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından tarihi konuşmayı paylaştı.

'BU BAYRAK İNMEZ, BU EZAN SUSMAZ, BU ÜLKE BÖLÜNMEZ...'

'Bize kendi isteklerini dikte etmeye çalışanlar bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar' diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan "Türkiye'yi müstemlekeleriyle karıştıranlar gerçeği görmek için bundan daha açık ne tür bir bilgi belge karar bekliyorlar. Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz, bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu devlet ilelebet payidar kalır." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

'TÜRKİYE, SURİYE TOPRAKLARINDA TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR'

Başkan Erdoğan sözlerinin devamında "Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, nasırlaşmış yürekler bu gerçekleri artık anlasın. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşleri için gereken güvenliği, huzuru, alt yapıyı kurana, gerekiyorsa bunun için yeni şehirler inşa edene kadar buradaki işimiz bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

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