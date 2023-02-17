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Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 16:30
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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