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Başkan Erdoğan Borsa İstanbul'un 150. yılında konuştu: Sermaye piyasalarını manipüle etmek isteyenlere meydanı boş bırakmayız

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Giriş: 22.12.2023 15:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan yaptığı açıklamada "Piyasayı manipüle etmek isteyene fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanırken senaryolarla yatırımcıların korkutulduğunu belirtti. İşte detaylar...
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