22 Aralık 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan Borsa İstanbul'un 150. yılında konuştu: Sermaye piyasalarını manipüle etmek isteyenlere meydanı boş bırakmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan yaptığı açıklamada "Piyasayı manipüle etmek isteyene fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanırken senaryolarla yatırımcıların korkutulduğunu belirtti. İşte detaylar...